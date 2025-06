No «Dois às 10», conhecemos a história de uma viagem em família que deveria ser de sonho, mas que se tornou num verdadeiro pesadelo. Salvador ia fazer 59 anos e as filhas decidiram surpreender o pai com um passeio a Itália! No entanto, na véspera do aniversário Salvador sentiu-se mal, teve um ataque epilético e teve de ir de urgência para o hospital.