No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
Vídeo de João Cancelo a ameaçar pessoa em avião torna-se viral
- Joana Lopes
- Há 2h e 42min
NESTE PROGRAMA
05:12
Vídeo de João Cancelo a ameaçar pessoa em avião torna-se viral
Há 2h e 42min
01:57
Gonçalo Quinaz sobre Pedro e Marisa: “Não venham dizer que foi o jogo que levou este casal a isto”
Há 3h e 12min
06:25
Cristina Ferreira reage a acusação feita a figura pública: “Está uma investigação em curso”
Há 3h e 3min
06:25
Irmã de Cristiano Ronaldo é alvo de investigação. Cristina Ferreira defende Elma Aveiro: “Da investigação à culpa vai uma grande distância”
Há 3h e 2min
05:01
Cristina Ferreira sobre as férias de Liliana Filipa na neve: “Não sabemos quem faz as fotos, mas…”
Há 2h e 57min
02:17
Georgina Rodríguez avança detalhes sobre o casamento com Cristiano Ronaldo
Há 2h e 41min
03:48
Ex-concorrentes de reality show chocam com nova vida fora do país
Há 2h e 26min
02:16
Maria Botelho Moniz sobre apresentar a “1.ª Companhia”: “Eu estou muito entusiasmada”
Há 1h e 50min
02:16
Maria Botelho Moniz expressa gratidão: “É uma coisa que tenho de agradecer à TVI”
Há 1h e 49min
05:53
Este é o primeiro nome da "1.ª Companhia", a seguir a Maria Botelho Moniz
Há 1h e 44min
02:16
Maria Botelho Moniz antecipa o que aí vem na “1.ª Companhia”. Nova casa, novos concorrentes e muitas novidades
Há 1h e 44min
05:53
Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"
Há 1h e 43min
01:26
Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Há 1h e 42min
01:26
Maria Botelho Moniz sobre a sua nova forma física: “Sinto que estou a voltar a mim”
Há 1h e 42min
02:34
Marta é enfermeira e foi agredida por utente: “Começou a falar aos gritos e a encostar a testa à minha, pontapeou-me, puxou-me o rabo-de-cavalo…”
Há 1h e 36min
04:02
Cristina Ferreira recebe convidada que viveu situação violenta: “Está mesmo muito nervosa”
Há 1h e 31min