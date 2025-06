Vídeo polémico - Meghan e Harry: amor genuíno ou encenação para as redes sociais?

No «Dois às 10», o aniversário da filha de Meghan Markle reacendeu o debate sobre a autenticidade do relacionamento do casal. Enquanto alguns defendem que o vídeo partilhado revela um lado mais genuíno, outros questionam se tudo não passa de uma encenação para as redes sociais. «Nós não sabemos nunca como é que as pessoas se dão dentro de casa», ponderou um dos comentadores, lembrando que a perceção pública nem sempre corresponde à realidade. A discussão estende-se à forma como o casal gere a sua imagem e à pressão constante a que estão sujeitos. Será que o amor entre Meghan e Harry é tão perfeito como aparenta, ou existe uma distância entre o que mostram e o que realmente sentem? Saiba mais em TVI Player