Vimo-lo no «Dois às 10» em fevereiro. Hoje, anunciamos a sua morte

No «Dois às 10», em fevereiro, partilhámos a história comovente de Sandra e Paulo, um casal marcado por uma série de tragédias que abalaram profundamente a sua vida. Na altura, Paulo enfrentava sérios problemas de saúde — vivia ligado à máquina de diálise, sofria de complicações cardíacas e mal conseguia andar. Juntos, tentavam sobreviver à maior dor: a perda do filho Tiago, de apenas 13 anos, encontrado sem vida no seu quarto após um internamento hospitalar do pai.

Foi um testemunho de coragem, dor e fé. Paulo dizia que o que o mantinha de pé era a sua fé e a memória do filho. "Perdi tudo", confessava. Hoje, anunciamos com tristeza a sua morte. Paulo Ribeiro partiu no dia 10 de junho.