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Violência familiar e tentativas anteriores: Novas informações sobre o jovem de 15 que matou a mãe

No «Dois às 10», os comentadores da «Atualidade» analisam as novas informações sobre o caso do jovem de 15 anos detido por matar a mãe, em Algés, concelho de Oeiras. Segundo apurado, o crime não terá resultado de um ato isolado, havendo indícios de mais do que uma tentativa de agressão antes do desfecho fatal. O caso soma-se a um historial de violência dentro do agregado familiar, já sinalizado pelas autoridades competentes desde 2024.

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