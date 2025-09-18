No «Dois às 10», recebemos Viritato Quintela, que conquistou o terceiro lugar no «Big Brother Verão». Viriato Quintela partilha connosco toda a sua experiência dentro da casa mais vigiada do país, revelando emoções, desafios e momentos marcantes.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda
- Joana Lopes
- Há 1h e 37min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:13
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda
Há 1h e 37min
02:59
Tanya desaba em lágrimas ao falar de Iran Costa: «Soube antes de toda a gente»
Há 2h e 56min
09:15
Tanya é surpreendida com carta de amor da esposa: «É extraordinário ter uma mulher como ela ao meu lado»
Há 2h e 43min
09:15
Tanya recebe declaração de amor da esposa: «Somos duas almas que não se envergonham do amor que as une»
Há 2h e 42min
09:15
Tanya revela planos de ser mãe com Isa: «Quero adotar»
Há 2h e 41min
10:23
Afinal, existe um tempo mínimo para o luto? E será obrigatório vestir roupa preta? Psicóloga fala sobre a dor do luto
Há 2h e 12min
09:48
Viriato Quintela recorda convite para o «Big Brother Verão»: «Uma semi- hesitação»
Há 1h e 41min
04:13
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»
Há 1h e 36min
04:13
Cláudio Ramos sobre Jéssica Vieira: «Sou amigo dela»
Há 1h e 36min
04:13
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»
Há 1h e 36min
02:12
Cláudio Ramos recorda atitudes de Viriato Quintela: «Pareceram-me machistas»
Há 1h e 30min
02:12
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela: «Não gostei, tenho que te dizer…»
Há 1h e 29min
06:58
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»
Há 1h e 21min
06:58
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator
Há 1h e 20min
03:18
«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela
Há 1h e 17min
06:58
Viriato Quintela atribui alcunha a Catarina Miranda
Há 1h e 17min