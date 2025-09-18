VÍDEO SEGUINTE
Viriato Quintela recorda convite para o «Big Brother Verão»: «Uma semi- hesitação»

No «Dois às 10», recebemos Viritato Quintela, que conquistou o terceiro lugar no «Big Brother Verão». Viriato Quintela partilha connosco toda a sua experiência dentro da casa mais vigiada do país, revelando emoções, desafios e momentos marcantes.

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 43min
