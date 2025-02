Vista cansada? Este é o truque que pode ajudar

Carla Anes

Hoje às 10:08

No «Dois às 10», Cláudio Ramos conversa com uma oftalmologista sobre a sua dificuldade em usar lentes progressivas, tendo experimentado sem sucesso. A médica explica que a adaptação pode ser difícil, e que quanto mais se pensa na dificuldade, mais difícil se torna. Cláudio descreve a sua experiência com os óculos progressivos e como estes lhe davam a volta à cabeça, questionando como é possível precisar de óculos para perto com menos de 40 anos.

A oftalmologista explica a diferença entre vista cansada e presbiopia, aconselhando Cláudio sobre como aliviar os sintomas da vista cansada através da regra dos 20-20-20.

