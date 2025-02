Visual polémico de Bianca Censori nos Grammys gera debate em direto

Carla Anes

Hoje às 11:00

No «Dois às 10», os comentadores reagiram à presença polémica de Bianca Censori, mulher de Kanye West, nos Grammys. A sua indumentária, um vestido transparente que deixava pouco à imaginação, gerou controvérsia e levou à expulsão do casal do evento. A atitude de Kanye West foi alvo de críticas, sendo considerado manipulador e dominador por alguns dos comentadores. A discussão centrou-se na possibilidade de Bianca Censori estar a ser submissa à vontade do marido ou se, pelo contrário, participa de livre vontade neste tipo de encenações. Foi ainda recordado um episódio polémico do casal em Veneza.

