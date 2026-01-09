VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Vítima de tentativa de homicídio pelo marido, Isabel diz perdoá-lo: “Pode acontecer a qualquer um”

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 55min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Atualidade

Após perdoar marido que a tentou matar, mulher implora para o libertarem: “Foi uma situação isolada”

Há 3h e 55min

Mulher perdoa marido que a tentou matar à facada e pede à justiça para ele regressar a casa

Há 3h e 56min

Suzana Garcia revela que foi contactada por amigos de Maycon Douglas: “Também falaram comigo”

Ontem às 12:38

Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”

Ontem às 12:37

Inspetor da Polícia Judiciária revela porque é crucial remover o mais rápido possível o carro de Maycon Douglas do mar

Ontem às 12:31

Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”

Ontem às 12:24

Repórter da TVI sobre o dia do desaparecimento de Maycon Douglas: "Era fundamental que a namorada dissesse que discussão foi aquela"

Ontem às 12:22
MAIS

Mais Vistos

Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”

Ontem às 12:37

As imagens inéditas do romance de Maycon Douglas que poucos conheciam antes da sua morte

Ontem às 10:44

Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”

Ontem às 12:24

Suzana Garcia revela que foi contactada por amigos de Maycon Douglas: “Também falaram comigo”

Ontem às 12:38

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

Ontem às 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Funeral de Maycon Douglas: agência funerária de Marcelo Palma emite comunicado

Há 29 min

Autora da canção dedicada a Maycon Douglas tem ligação especial ao jovem que perdeu a vida no mar da Nazaré

Há 2h e 20min

A soluçar, Ruben Silvestre chora morte de Maycon Douglas: «Desculpa se alguma vez te falhei»

Hoje às 11:27

Em momento de grande dor, Renata Reis recorre a ex-concorrente do Secret Story para homenagear Maycon Douglas

Hoje às 10:31

Fotos

Funeral de Maycon Douglas: agência funerária de Marcelo Palma emite comunicado

Há 29 min

É permitido atravessar uma passadeira de trotinete, bicicleta ou mota? Eis o que diz a lei

Há 31 min

Especialista revela chá caseiro que promete curar a gripe mais rápido

Há 1h e 31min

Autora da canção dedicada a Maycon Douglas tem ligação especial ao jovem que perdeu a vida no mar da Nazaré

Há 2h e 20min