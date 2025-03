Vítima de violência doméstica viveu anos de perseguição, medo e ameaças de morte: «Bebia muito e tinha ciúmes de tudo.»

Carla Anes

Hoje às 11:58

No «Dois às 10», Sara recorda a relação com o pai da sua filha. Aos 20 anos, Sara engravidou do seu primeiro e único amor. Com o passar do tempo, a jovem começou a perceber que aquela não seria uma relação dita normal. Sara tentou, por diversas vezes, separar-se, mas o ex-companheiro nunca aceitou. A jovem mudou-se para a Suíça com a sua filha, onde viveu com familiares que lhe mostraram como é uma «relação dita normal». Ao regressar a Portugal, a jovem foi perseguida e ameaçada de morte pelo pai da filha. Sara esteve em sofrimento e desistiu de acreditar nela própria.

