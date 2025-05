Viúva acusa hospital de neglicência médica com marido: «Entrou no hospital autónomo e saiu sem falar como deve ser, de fralda...»

No «Dois às 10», Isabel Coelho partilha a dor da perda do marido, que faleceu devido a uma infeção respiratória contraída durante um internamento hospitalar por anemia. Isabel acredita que houve negligência médica, alegando falta de comunicação e tratamento adequado por parte do hospital, e pede justiça pela morte do marido. O seu relato emocionado revela a angústia de uma esposa que luta pela verdade. Saiba mais em TVI Player