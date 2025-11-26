Wonderland Lisboa traz novidades para festejar o 10º aniversário: «Este ano, pela primeira vez…»

No «Dois às 10», damos as boas-vindas à magia do inverno com o regresso do Wonderland Lisboa ao Parque Eduardo VII. Entre 28 de novembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, a capital volta a transformar-se num verdadeiro cenário natalício, repleto de luzes, animação e atividades para toda a família. Para conhecermos todas as novidades da 10.ª edição deste evento emblemático, contamos com a presença de Rita Prates e Nuno Santana, que nos revelam o que esperar desta celebração que já faz parte das tradições lisboetas.