A dor de uma mãe - Teresa perdeu o único filho há 23 anos: «O tempo não cura»

Carla Anes

Ontem às 11:28

No «Dois às 10», Teresa perdeu o único filho há 23 anos, num acidente de viação. O marido faleceu após dois anos a morte do filho e Teresa sentiu-se completamente sozinha, apesar do grande apoio da família e amigos.

Teresa ainda mantém o quarto e o escritório do filho porque a faz sentir mais perto dele. Confessa que foi a pior dor que sentiu e o tempo não cura essa dor, apenas suaviza.

Acredita num reecontro, seja de que maneira for.