A dor! Sofia e Paulo tiveram que optar pela interrupção da gravidez - Veja a conversa completa

Ontem às 11:44

No «Dois às 10», conhecemos a história de Paulo e Sofia Martins. Além das dificuldades financeiras pelas quais passaram, também a morte tem andado bem presente na vida desta família. Em 2022, Sofia e Paulo tiveram que optar pela interrupção da segunda gravidez, perdendo assim a bebé Catarina e cerca de nove meses depois, Sofia teve que lidar com a morte repentina do irmão. Nesta altura, estava novamente grávida e o choque da perda quase lhe levou o bebé Rafael.