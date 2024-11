A extraordinária e emocionante história de uma mãe de cinco

Carla Anes

Hoje às 12:38

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Ana Rute Alves. Ana conta que nasceu com uma doença genética linfangioma cervical que lhe mudou a vida e fez com que sofresse de bullying na infância. Tem 7 ou 8 quistos sebáceos no pescoço.

Diz que se anulava, não sabia estar na rua sem pensar que a estavam a julgar ou criticar, mas depois de ser mãe o que os outros pensavam deixou de a preocupar. Ana acrescenta que é mãe de 5 e foi mãe pela primeira vez aos 17 anos.

Os filhos sempre a apoiaram e sempre a defenderam perante os outros o que faz com que Ana acredite na vida e seja diferente. Remata a dizer que tem muito orgulho nos filhos.