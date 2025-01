A homenagem do Sporting e de Gyökeres ao jovem Kevin, vítima mortal de meningite aos 12 anos - Veja a conversa completa

Carla Anes

Ontem às 12:03

No «Dois às 10», Nada fazia prever a tragédia que aconteceu na família de Andreia. O pequeno Kevin, apaixonado por futebol teve uma meningite fatal. Aos 12 anos o sonho de um dia se tornar jogador profissional cai por terra e deixa a família destruída. Andreia e Dany falam da morte do filho Kevin e da dor que sentem por terem perdido o filho.

Andreia e Dany, os pais do pequeno Kevin, são surpreendidos com uma mensagem muito especial do futebolista profissional sueco Viktor Gyökeres em homenagem ao falecido filho do casal Kevin.

Cláudio Ramos surpreende os pais do pequeno Kevin com uma camisola do Sporting autografada pelo plantel em homenagem a Kevin. Em lágrimas Andreia afirma: «Esta vai para o cemitério, era o sonho dele».