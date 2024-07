A primeira aparição de Kate Middleton após anúncio de doença

Carla Anes

19 jun, 11:43

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz comentam tão esperada primeira aparição pública do ano após se retirar dos holofotes para um tratamento de saúde. Kate Middleton participou do tradicional desfile anual Trooping the Color, uma cerimônia militar que também marca o aniversário do soberano britânico.