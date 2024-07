DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

A tentativa de desistência, o beijo a Marie, os rótulos - Élvio Santiago fala de tudo - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:28

No «Dois às 10», recordamos os melhores momentos de Élvio Santiago dentro da casa de «Dilema», o ex-concorrente revela porque aceitou o convite e revela comentário que o marcou. Cláudio Ramos revela que no momento em que Élvio Santiago ponderou desistir do programa sentiu muita raiva, a assistir em casa. O ex-concorrente esclarece o que o levou a ter essa atitude. Partilhamos imagens dos momentos mais divertidos entre Marie e Élvio Santiago.