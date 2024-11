DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

A verdade sobre as calorias: Francisco Macau explica que não são todas iguais

Carla Anes

Há 2h e 46min

No «Dois às 10», recebemos Francisco Macau com dicas e truques para uma vida mais saudável, o personal trainer esclarece todas as dúvidas sobre calorias.

Francisco Macau explica por que nem todas as calorias têm o mesmo impacto no seu corpo.