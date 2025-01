DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

«Abram o portão para eu ver o meu filho!» - Mãe de aluno ferido em rixa escolar exige respostas

Carla Anes

Ontem às 12:44

No «Dois às 10», Ticiana Xavier relata pormenores de uma rixa na Escola EB 2,3 das Olaias, em Lisboa, onde um aluno ficou ferido com um corte na mão provocado por um vidro partido. A mãe de um dos alunos envolvidos concedeu uma entrevista onde expressa a sua preocupação com a segurança na escola e a falta de informação por parte das autoridades escolares.

