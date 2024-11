DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Ação solidária «Natal a Meias» - Já foram entregues 18 ambulâncias

Carla Anes

Hoje às 10:51

No «Dois às 10», fomos acompanhar o evento do início da campanha «Natal a Meias» onde estiveram várias caras conhecidas. De 1/11 a 25/12/2024, na compra da coleção Natal a Meias, metade do valor reverte para a Liga dos Bombeiros Portugueses. Em Meias (preço unitário 5€), reverte 2,5€ e nos collants (preço unitário 10€), reverte 5€.