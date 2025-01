DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Acidente de mota rouba-lhe uma perna - Jerónimo: «A minha vida mudou num segundo» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Há 2h e 56min

No «Dois às 10», Jerónimo viu a vida mudar num minuto depois de um acidente de mota. Após dois meses acorda numa cama de hospital nos cuidados intensivos com um ferro no braço e a perna amputada.c