Adriana descobriu um nódulo na mama antes de engravidar: «Desvalorizam completamente»

Joana Sequeira

Hoje às 12:06

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Adriana Marques. Adriana conta que o desejo de ser mãe sempre foi muito grande e conseguiu-o. Aos 3 meses de gestação percebeu que tinha um caroço na mama, foi ao médico, mas este desvalorizou. Mais tarde já com 6 meses de gestação fez uma biopsia e descobriu que tinha cancro da mama. No momento mais bonito da vida teve de fazer 9 sessões de quimioterapia, rapar o cabelo e viver a gravidez de uma forma diferente. O medo de como nasceria a filha Mel e de como iria tudo correr era grande. Em estúdio, a nossa convidada alega que houve uma certa negligência médica no seu caso.