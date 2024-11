Afonso revela tudo sobre o relacionamento com Jéssica - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:56

No «Dois às 10», Afonso, o último concorrente expulso da gala do «Secret Story», foi recebido com entusiasmo pelos apresentadores e aproveitou a entrevista para partilhar a sua experiência na casa e esclarecer diversas polémicas que surgiram durante a sua participação. Cláudio Ramos admitiu que ficou desapontado com a saída de Afonso, considerando que o concorrente ainda tinha muito para oferecer ao jogo. Afonso começou por revelar que não esperava ser o escolhido para abandonar o reality show, admitindo que acreditava que outro colega estava em maior risco de ser expulso. Um dos tópicos abordados durante a entrevista foi a relação amorosa que Afonso desenvolveu com Jéssica, outra concorrente do programa. Afonso descreveu o romance como um dos pontos altos da sua experiência. A conversa culminou com uma observação curiosa de Afonso sobre o segredo de outro concorrente, Marcelo. Com uma expressão divertida, Afonso afirmou que, no que diz respeito ao segredo de Marcelo, «está tudo a navegar na maionese».