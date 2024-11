DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Afonso: «Sou próximo da Rita desde o inicio, e ela sempre me disse...»

Carla Anes

Hoje às 11:13

No «Dois às 10», recebemos Afonso Leitão, o concorrente expulso na última Gala do «Secret Story». Afonso faz a sua leitura do jogo de Rita e afirma: «Eu quero acreditar que ela não está a usar o Marcelo para jogar».