Alerta! Receita saudável e irresistível de waffles

Carla Anes

Há 3h e 9min

No «Dois às 10», recebemos nutricionista Iara Rodrigues com uma receita saudável de Waffle de Kéfir com farinha de aveia. Yara fala dos benefícios que o consumo de kéfir tem na nossa saúde em geral.