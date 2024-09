Aline produz nove toneladas de mirtilos por ano

Carla Anes

Hoje às 10:12

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Aline que conta que tem cerca de 8 mil árvores de mirtilos e produz cerca de 9 toneladas por ano. Cresceu na quinta com as irmãs e os pais que eram lavradores e viviam da quinta. Anos mais tarde, depois do pai morrer a quinta fica “desamparada” e Aline pegou nela e modernizou-a. Percebeu que o solo estava preparado para produzir o arbusto e começou a plantação de mirtilos em 2013. Aline aprendeu muitas coisas, a andar de trator, a podar entre outras coisas. Afirma que houve alguns momentos menos bons, mas que ultrapassou com o apoio da família, marido e irmã que a ajudam muito.