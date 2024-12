Amiga de Leomarte reage à maior polémica do concorrente: «Repudiámos completamente, vimos a público pedir desculpa»

Joana Sequeira

Hoje às 12:41

No «Dois às 10», a menos de uma semana da Grande Final… mas ainda com uma gala este domingo, recebemos familiares e amigos dos concorrentes do “Secret Story” para comentar e avaliar os acontecimentos mais fortes dos últimos dias na casa mais vigiada do país!

Recordámos as maiores polémicas de Leomarte dentro da casa do Secret Story, e Nádia Silva, melhor amiga do concorrente, reage às mesmas. Em particular, o episódio da cuspidela de Leomarte a Gonçalo, que deixou a casa em choque. Cristina Ferreira deixa questão no ar sobre o impacto deste mesmo episódio no percurso do concorrente.

Veja tudo no vídeo, em cima.