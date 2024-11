Amor e luto: Patrícia recorda o pai na subida ao altar: «Entrei sozinha, mas sei que não estava sozinha»

Carla Anes

Hoje às 11:36

No «Dois às 10», conhecemos a história de Patrícia Fernandes. Patrícia começa por dizer que subiu ao altar sozinha porque o pai faleceu cinco anos antes do seu casamento. Explica qual foi a causa da morte e conta que sempre foi a “menina do papá”. Depois disto, diz que sempre imaginou que seria o pai a levá-la ao altar e que, como isso não era possível, decidiu que não havia ninguém à altura do pai para o substituir neste momento e decidiu entrar sozinha. Conta que o casamento foi três meses após o pedido e que sente que levou o pai no coração.