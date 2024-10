Ana Costa explica tudo sobre o seu segredo: «Deixa sem raciocínio, pensamento, os membros adormecidos, sem falar...»

Carla Anes

Hoje às 11:22

No «Dois às 10», recebemos Ana Costa, a concorrente expulsa na última Gala do «Secret Story 8». Ana fala do seu segredo e revela quando foi diagnosticada com enxaquecas com aura.