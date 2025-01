DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Ana Rita D’Água sobre Diogo Piçarra: «É uma pessoa muito simples, trabalhadora e empenhada»

Carla Anes

Há 3h e 42min

No «Dois às 10», Ana Rita D’Água tem uma voz encantadora e um «padrinho» cinco estrelas no mundo da música: Diogo Piçarra com quem escreveu o tema «Será que é tarde».

Ana Rita D’Água mandou várias mensagens ao Diogo Piçarra para conseguir ajuda na concretização do seu sonho no mundo da música.