Ana sobre Diogo Alexandre: «Fica tudo completamente esclarecido»

Secret Story

Ontem às 10:52

No «Dois às 10», os comentadores falam sobre a revelação do segredo de Diogo Alexandre, na última gala do Secret Story: «Sou mórmon e fiz um voto de castidade». Ana, ex-concorrente desta edição, acha que as atitudes do concorrente para com as meninas da casa se explicam com este segredo.