DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

André descobre autismo aos 50: O desafio e a aceitação na idade adulta

Carla Anes

Hoje às 11:23

No «Dois às 10», conhecemos a história de André Simões. André sentiu sempre que não encaixava, mas andou 50 anos às escuras. Esta é uma história de um diagnóstico tardio. André explica que foi diagnosticado com autismo aos 50 anos e como viveu todo esse tempo sem um diagnóstico. Partilha como as dificuldades de socialização o desgastavam.