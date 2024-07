DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

André Silva: «Ser eu mesmo foi um trunfo. Foi a minha estratégia»

Carla Anes

5 jul, 12:08

No «Dois às 10», recebemos André Silva, o ex-concorrente do «Big Brother 2024» que alcançou o quarto lugar. André faz um balanço da sua participação no reality show.