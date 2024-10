Andreia relata que deu à luz na estrada nacional: «Senti que ia nascer mesmo aqui, sem ajuda de ninguém»

Carla Anes

Hoje às 10:36

No «Dois às 10», conhecemos a história do nascimento da pequena Leonor. Andreia, a mãe, conta que por volta das 4h da manhã começou a sentir umas ligeiras contrações e foi com o marido para a maternidade, na carrinha dos sogros, mas acabou por não chegar lá. A meio do caminho começou a pedir ajuda e Lionel teve que encostar o carro para chamar o INEM. Andreia pediu então ao marido que a ajudasse a baixar o banco da carrinha e a tirar as cuecas pois já não aguentava mais. Logo percebeu que Leonor iria nascer ali! Entretanto surgem os bombeiros e o INEM que rapidamente se apercebem que a bebé está mesmo a nascer. Andreia passa ainda pelo próprio pé da carrinha para ambulância e mal se deita na maca faz umas três vezes força e Leonor nasce.