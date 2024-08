Annakaren recorda o dia em que o marido, aos 34 anos, teve um ataque cardíaco fulminante à sua frente - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:59

No «Dois às 10», conhecemos a história de Annakaren que conta que sempre quis conhecer o mundo e que isso já vem de família. Nasceu no México, mas viveu a infância entre Portugal e o México. Aos 11 anos veio de vez para Portugal. A cozinha nasceu com a irmã, aos 10 anos cozinhava para ela. Refere que conheceu o Hugo na escola de hotelaria no Estoril. Começaram por ser amigos e depois o amor aconteceu. Em 2014 Annakaren é mãe de Hugo e em 2016 mãe de Afonso. Em março de 2020 o casal abre o restaurante o «Pastus».No dia 11 de dezembro de 2023 Annakaren perde Hugo. Estavam no carro quando Hugo teve um ataque cardíaco. Entrou em morte cerebral e no dia seguinte desligaram as máquinas. Annakaren refere que a dor da perda é terrível, nunca vai ser esquecida, mas a vida é para ser vivida e temos de continuar a celebrá-la.