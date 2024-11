DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Aos 14 anos, portador de Distrofia Muscular de Duchenne, enfrenta o bullying: «Chamavam-me deficiente e gordinho» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Ontem às 12:09

No «Dois às 10», João tem 14 anos, mas já sentiu o que é discriminação. Com apenas 6 anos foi diagnosticado com uma doença degenerativa muscular e por estar limitado a nível físico devido a esta mesma doença, na escola, os colegas chegaram a chamar-lhe deficiente, lento e gordinho.

João fala sobre o bullying que sofreu e confessa que arranjava desculpas para não ir à escola, até ao dia em que arranjou forças para falar com os pais e estes sensibilizaram os professores.

A vida de João muda quando a professora de cidadania pede um trabalho sobre deficiências e assim, todos os alunos ficaram a conhecer a doença do nosso convidado – Distrofia Muscular de Duchenne – que neste momento impossibilita João de andar.