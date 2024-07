Após o nascimento, Cajó esteve internado durante dois anos - Veja a conversa completa

Carla Anes

26 jun, 12:10

No «Dois às 10», conhecemos a história do pequeno Cajó, pela voz da mãe Patrícia Gomes. O filho de Patrícia foi diagnosticado com uma doença rara quando tinha apenas dois anos. Hoje, com 14 anos Cajó não anda, não fala e tem um défice cognitivo acentuado. Patrícia explica a doença do filho e como mudou a vida dela. «Não perdi uma parte de mim, eu descobri outra parte, não perdi nada, o Cajó foi um ganho a todos os níveis, para nos ensinar a ser melhores pessoas e a dar valor as coisas mais simples da vida.»