DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Arrepiante! Antiga convidada do «Dois às 10» regressa totalmente mudada depois de ter sofrido um AVC quase fatal

Joana Lopes

Hoje às 13:37

No «Dois às 10», conhecemos a nova Carla. Carla tinha estado no «Dois às 10» em 2021 a apresentar o seu projeto de refeições solidárias. Era uma pessoa saudável, com muita energia e que adorava ajudar os outros. Sem esperar, a vida pregou-lhe uma partida. Carla sofreu um AVC que mudou a sua vida para sempre. Desde o episódio, já foi submetida a 26 cirurgias na cabeça e vive dependente de ajuda.