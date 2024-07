As «Just Girls» estão de volta e parece que vieram para ficar!

Carla Anes

Hoje às 10:43

No «Dois às 10», mais de uma década depois, as Just Girls voltaram a juntar-se. Em 2007, nasciam as Just Girls na série da TVI, Morangos com Açúcar. A banda com as miúdas mais incríveis do Colégio da Barra andou em digressão por todo o país, mas quis a vida que as quatro cantoras seguissem caminhos diferentes e a banda terminou em 2011. Para surpresa dos fãs e depois de mais de uma década, Diana, Helga, Ana Maria e Kiara voltaram a juntar-se para um grande concerto. Uma noite que ficará na memória.