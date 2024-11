DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Às portas da morte, Mafalda recebeu a extrema-unção no dia de Natal - Veja a conversa completa

Carla Anes

Ontem às 11:38

No «Dois às 10», na correria do dia-a-dia damos muitas vezes a vida por garantida. Até que a vida nos prega uma partida. Foi o caso de Mafalda Cancela de Abreuque esteve às portas da morte, chegou até a receber a extrema-unção mas sobreviveu e encara agora as coisas de forma diferente.

Sentia-me mesmo a morrer, não é uma força de expressão, é assim que Mafalda começa por descrever o seu estado de saúde. Conta que uma gripe quase a levou à morte. Esteve em coma, ligada a uma máquina – ECMO – e a gravidade da situação levou o pai a pedir a um padre para lhe dar a extrema-unção.

Mafalda conta ainda que as extremidades do corpo tiveram de ser amputadas e agora vê a vida de outra forma.

«É horrível dizer isto, mas parece que estava a precisar de um abanão destes na minha vida. Eu sou mais feliz agora do que era por incrível que pareça».