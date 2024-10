DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

As primeiras declarações de José Condessa sobre a relação com Luisinha

Carla Anes

Ontem às 10:09

No «Dois às 10», José Condessa falou pela primeira vez sobre a sua relação com Luisinha Oliveira, confirmando publicamente o romance. O ator português referiu que está muito feliz e tranquilo com esta nova fase da sua vida pessoal. Embora tenha mantido a descrição habitual sobre a sua vida privada, Condessa demonstrou carinho ao falar de Luisinha, afirmando que a relação está a correr bem e que ambos estão felizes juntos. Estas declarações foram muito aguardadas, especialmente após várias especulações sobre o namoro.