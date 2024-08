Atropela e mata jovem sem prestar auxílio e é perdoado pelo papa

Hoje às 13:26

Na Atualidade do «Dois às 10», recordámos o caso de um homem que atropelou mortalmente um jovem e não prestou qualquer auxílio. Em tribunal, o crime de omissão de auxílio foi provado, mas o processo extinguiu-se. O jovem condutor foi ilibado do crime através da amnistia com a vinda do papa a Portugal. A família da vítima ficou revoltada e recorreu. O repórter fala-nos de todos os pormenores do sucedido. Ouvimos a perspetiva da psicóloga Vera de Melo.