Atropelamento mortal de Noé: Um caso de fuga e falta de auxílio que causou um grande choque na população - Veja a conversa completa

Carla Anes

Há 1h e 55min

No «Dois às 10», Fátima começa por dizer que mataram o irmão e não prestaram auxílio; Manuel, o filho de Noé, partilha que não consegue fazer o luto e Daniel explica que foi um atropelamento e fuga. Manuel conta que o pai tinha saído da barbearia e caminhava para casa, pela estrada que tem fraca iluminação e não tem passeio, quando foi atropelado. Daniel e a mulher que passavam no local deram conta de Noé deitado no chão e correram a socorrê-lo. Daniel refere o estado físico de Noé e como este perdeu a vida no local. Manuel sublinha a importância de o condutor não ter parado, talvez se o tivesse feito o pai estaria vivo. Fátima recorda o dia 9 de novembro – tinha saído da missa da irmã Eva, que tinha morrido nesse dia, quatro anos antes; passou pelo irmão de carro, mas não parou, uma vez que este rejeitava sempre a boleia. Em 10 minutos recebe a notícia que Noé tinha morrido. A família pede justiça.