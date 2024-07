Augusto Canário fala da fé que tem: «Todos os anos cumpro a minha promessa!»

No «Dois às 10», fomos conhecer melhor a vida de Augusto Canário. Nasceu no lugar de São João, em Vila Nova de Anha, bem no norte do país. A infância sabe-lhe a pirolito, gasosa e bolacha de baunilha. Cresceu ao lado os irmãos sob a educação da mãe e dos avós, enquanto o pai trabalhava em França. É um homem de fé, devoto de São João, São Tiago e São José. Em criança e com medo guerra, decidiu ir para o Seminário para ser padre. Acabou expulso quatro anos depois e casou com a mulher que está consigo até hoje. Foram várias as profissões que teve até viver do talento que todos lhe reconhecem. Pai de duas filhas e avô de cinco netos, este é o outro lado de Augusto Canário.