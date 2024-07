DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Avó de Catarina Miranda sobre concorrente do «Dilema»: «Para mim, não é de confiança!»

11 jul, 11:29

No «Dois às 10», Rosário Miranda, avó de Catarina Miranda fala sobre David Diamond. Ao olhar para todos os concorrentes do «Dilema», a nossa convidada diz que queria que David fosse expulso do programa: «Não gosto muito dele, não é de confiança».