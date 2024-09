Bárbara Mira: «Cheguei a pesar 36 quilos»

Carla Anes

Ontem às 11:34

No «Dois às 10», conhecemos a história de Bárbara Mira. Bárbara recorda a infância, revelando que já nessa altura os comentários dos outros a afetavam. Revela que na escola era gozada pelos colegas que a chamavam de girafa por ser mais alta. Conta que quando descobriu a dança se apaixonou e que viu nela um escape. Mas não durou muito por volta dos 13 / 14 anos começou a comparar o corpo com o das colegas e a questionar-se porque as outras eram levantadas pelos bailarinos e ela não, isso terá isso o gatilho para começar a pensar em dietas, em tentar emagrecer tudo em busca do corpo perfeito. Uns anos depois, aos 18, perde o avô e isso também não ajudou começou a perder peso e a gostar do que via, então continuou. Às refeições escondia a comida nas meias, nas mangas e até no decote e na faculdade nem almoçava. Ganhou o vício de se pesar e recorda que chegava a fazê-lo de meia em meia hora até que a mãe descobriu e partiu a balança. Para Bárbara isso foi o pânico total por fim, a jovem revela que chegou aos 36 quilos, acabando por ser internada. No hospital disseram-lhe que poderia morrer e isso, na altura assustou-a.