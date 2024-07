DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Beatriz foi intitulada de «mãe paranoica»: preocupações de mãe de bebé de 16 meses foram desvalorizadas pelos médicos. Após insistências, a bebé foi diagnosticada com um tumor

10 jul, 11:37

No «Dois às 10», Beatriz Silva conta que os médicos não acreditavam nas preocupações dela relativamente ao estado de saúde da filha de 16 meses e que, apenas após várias insistências, a menina foi diagnosticada com um tumor, que fez com que ficasse internada metade da vida dela.