Beatriz Prates confessa: «Não era vista como a Beatriz, era vista como a filha do Toy!»

Carla Anes

Ontem às 11:23

No «Dois às 10», Beatriz Prates ex-concorrente do «Dilema» explica o motivo que a levou a entrar no programa e afirma que se quis mostrar e provar que não é apenas a filha do Toy, é isso e muito mais.